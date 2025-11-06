Установлена личность еще одного подозреваемого в ограблении Лувра в Париже

Бодибилдер и легенда мотокросса оказался подозреваемым по делу об ограблении Лувра. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как отмечает издание, 39-летний Абдулай Н. прославился еще в 2000-е годы благодаря видео на YouTube с мототрюками.

Абдулай, как и один из его подельников в ограблении Лувра, на допросе во всем признался. Подозреваемые утверждают, что они якобы не понимали, куда проникли. Один из них думал, что здание якобы было закрыто и пустовало.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и в течение нескольких минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге.

Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет. По информации Ynet, представитель грабителей предлагал выкупить музейные экспонаты израильской охранной компании. Тем временем во Франции уже арестовали семерых подозреваемых, а дирекция Лувра и префектура полиции перекладывают друг на друга ответственность за допущенное ограбление. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции назвали предварительную стоимость реставрации Лувра.