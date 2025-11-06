На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сафронов захотел купить картину дочери Успенской за полмиллиона рублей

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина выставила на продажу свои новые картины, написанные маслом. Каждая работа стоит от 500 тыс. рублей. Известный художник Никас Сафронов в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что хотя ее работы – не шедевр, они отражают личные переживания, а также добавил, что готов купить для своей коллекции одну из картин.

На полотнах Плаксиной изображены двуглавые ангелы и другие мистические создания. По словам Сафронова, эти картины подтверждают, что каждый может самовыражаться так, как захочет.

«Я не могу сказать, что картины дочери Успенской — это шедевр, но в них есть много философии, много личных переживаний художника, поэтому я не вижу ничего дурного в желании продвигать свои проекты», — подчеркнул художник.

Комментируя высокую стоимость полотен, он подчеркнул, что каждый художник сам определяет цену своих работ, поэтому критика других людей – это не более, чем придирки. Писать картины с академической точностью никто не обязан, поэтому нарекания к технике также излишни, считает художник.

Напомним, Татьяна Плаксина также выставила на аукцион одну из своих картин в феврале текущего года – тогда она она открыла торг со 100 тысяч рублей. На холсте изображена девушка с черными волосами в абстрактном стиле.

Ранее дочь Успенской пожелала каждому в жизни сойти с ума.

