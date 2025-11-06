Сафронов захотел купить картину дочери Успенской за полмиллиона рублей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина выставила на продажу свои новые картины, написанные маслом. Каждая работа стоит от 500 тыс. рублей. Известный художник Никас Сафронов в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что хотя ее работы – не шедевр, они отражают личные переживания, а также добавил, что готов купить для своей коллекции одну из картин.

На полотнах Плаксиной изображены двуглавые ангелы и другие мистические создания. По словам Сафронова, эти картины подтверждают, что каждый может самовыражаться так, как захочет.

«Я не могу сказать, что картины дочери Успенской — это шедевр, но в них есть много философии, много личных переживаний художника, поэтому я не вижу ничего дурного в желании продвигать свои проекты», — подчеркнул художник.

Комментируя высокую стоимость полотен, он подчеркнул, что каждый художник сам определяет цену своих работ, поэтому критика других людей – это не более, чем придирки. Писать картины с академической точностью никто не обязан, поэтому нарекания к технике также излишни, считает художник.

Напомним, Татьяна Плаксина также выставила на аукцион одну из своих картин в феврале текущего года – тогда она она открыла торг со 100 тысяч рублей. На холсте изображена девушка с черными волосами в абстрактном стиле.

Ранее дочь Успенской пожелала каждому в жизни сойти с ума.