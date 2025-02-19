Дочь Успенской выставила на аукцион свою картину

Дочь Успенской Плаксина выставила на аукцион свою картину за 100 тыс. рублей

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что выставила на аукцион свою картину.

Плаксина открыла торг со 100 тысяч рублей. На холсте изображена девушка с черными волосами в абстрактном стиле.

«Мои дорогие! В этом году я хочу вам показать свою новую работу, поделиться вами. Если она вам понравилась, у вас есть шанс ее приобрести», — подписала публикацию дочь артистки.

В начале октября стало известно, что Татьяна Плаксина пропала. Девушку нашли в Израиле, она дистанционно связывалась с журналистами и критиковала мать. Пресс-секретарь Успенской Александр Иваненко утверждал, что Татьяна, давая интервью, была «не совсем в себе». 16 ноября Иванченко сообщил, что Плаксина вернулась домой.

20 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Успенская указала в обновленном райдере свою дочь Татьяну Плаксину. Издание предполагает, что таким образом певица собирается минимизировать возможность повторного побега дочери. Артистка планирует ездить с Плаксиной на гастроли, а также обязует организаторов оплачивать проживание, билеты и другие расходы на дочь.

Ранее Анна Калашникова выставила на продажу квартиру за 25 млн рублей.