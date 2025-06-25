Дочь Успенской пожелала каждому в жизни сойти с ума: «Не бойтесь»

Дочь Любови Успенской, певица и художница Татьяна Плаксина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что не нужно бояться сойти с ума.

Плаксина заявила, что уже сходила с ума. По ее словам, это «даже приятно». Она назвала такое состояние «полным расслаблением». Певица считает, что при принятии этого человек может познать новые грани себя.

«Быть без ума — это уникальное состояние. Дай бог каждому пройти через это и выйти на другую сторону, где ты возвращаешься к себе. Это возвращение дарит тебе абсолютно новое восприятие себя. Каждому глубокомыслящему человеку хотя бы раз нужно сойти с ума», — заявила дочь артистки.

В начале октября 2024 года стало известно, что Татьяна Плаксина пропала. Девушку нашли в Израиле, она дистанционно связывалась с журналистами и критиковала мать. Известно, что девушка принимала наркотики и алкоголь. Пресс-секретарь Успенской Александр Иваненко утверждал, что Татьяна, давая интервью, была «не совсем в себе». 16 ноября Иванченко сообщил, что Плаксина вернулась домой.

Ранее Любовь Успенская рассказала, что дочь заставляет ее танцевать на шесте.