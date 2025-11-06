Первый продюсер Shaman объяснил, почему певец женился в Донецке

Первый продюсер Shaman назвал его свадьбу в Донецке флером меняющейся истории

Первый продюсер Shaman Александр Яковлев признался в беседе с NEWS.ru, что удивился бракосочетанию певца в Донецке.

Яковлев отметил, что Shaman всегда любил эпатировать и удивлять.

«То, что выбрали Донецк, это, наверное, какой-то флер меняющейся истории. На тех территориях сейчас куется новая Россия. И быть в гуще событий, зародить там семью — наверное, прикольно и здорово», — рассказал продюсер.

5 ноября Shaman (Ярослав Дронов — настоящее имя) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поженились в ЗАГСе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: они обменялись клятвами и кольцами, одетые в зеленую, похожую на военную форму, а также черный низ и белую обувь.

В марте 2025 года Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Мизулина стояла в белом платье и улыбалась.

