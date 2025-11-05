Бывшая девушка Тимати получила миллионный штраф за неуплату кредита

Блогерша Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова, также известная как Дайчева) была оштрафована на один миллион рублей за неуплату кредита. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, проблемы с задолженностью начались в феврале текущего года, когда Алекса взяла кредит в размере одного миллиона рублей под 3,99% в месяц на полгода. Однако к лету выплаты прекратились, и долг вырос до 1,24 миллиона рублей: 975 тысяч — основной долг, 160 тысяч — начисленные проценты, 109 тысяч — неустойка.

Когда банк потребовал досрочного возврата средств, блогерша не отреагировала. Она также не явилась в суд, который обязал ее выплатить всю сумму долга и госпошлину в размере 62 тысяч рублей.

Mash также сообщает, что финансовые трудности испытывает и супруг Алексы — фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Налоговая служба арестовала счета мужчины из-за отсутствия деклараций, а также инициировала процедуру банкротства. В феврале Вячеслав Дайчев был включен в список должников за неуплату 1,7 миллиона рублей.

Александра Чвикова (сценический псевдоним — Алекса) — блогерша и бывшая участница проекта «Фабрика звезд — 4». Она также приобрела известность после романа с рэпером Тимати. Сейчас девушка замужем за Дайчевым, в 2021 году у пары родилась дочь Адриана.

