На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Людей Икс» и бондианы впервые приедет в Москву

Звезда «Людей Икс» Фамке Яссен впервые приедет в Россию в декабре 2025 года
true
true
true
close
Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Звезда франшизы «Люди Икс» и «девушка Бонда» Фамке Янссен посетит Москву для участия в Comic Con «Игромир», который состоится с 12 по 14 декабря. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Афиши.

Мероприятие пройдет в «Тимирязев центре» в столице, — и Янссен будет присутствовать на протяжении всех трех дней. Это будет ее первый визит в Россию в рамках профессиональной деятельности.

В программе пройдет Q&A-сессия. Зрители смогут задать вопросы актрисе. Они узнают о ее работе над франшизой Marvel, роли Джин Грей в «Людях Икс» и новом сериале Netflix «Амстердамская империя». В этой картине Янссен играет главную роль. Также состоится автограф-сессия.

Фамке Янссен дебютировала в кино в 1992 году в фильме «Отцы и сыновья». До этого она работала в Доме моды Ива Сен-Лорана. На ее счету более 80 ролей в кино и сериалах, среди которых «Факультет» Роберта Родригеса и «Знаменитость» Вуди Аллена.

До этого организаторы объявили о приезде еще одного известного гостя — художника комиксов Marvel Эсада Рибича, который известен своими работами над сериями «Тор» и «Серебряный Сёрфер». Он также будет присутствовать на всех трех днях мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Пензе перепели хит «Матушка-земля» на шести языках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами