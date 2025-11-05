Звезда «Людей Икс» и бондианы впервые приедет в Москву

Звезда франшизы «Люди Икс» и «девушка Бонда» Фамке Янссен посетит Москву для участия в Comic Con «Игромир», который состоится с 12 по 14 декабря. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Афиши.

Мероприятие пройдет в «Тимирязев центре» в столице, — и Янссен будет присутствовать на протяжении всех трех дней. Это будет ее первый визит в Россию в рамках профессиональной деятельности.

В программе пройдет Q&A-сессия. Зрители смогут задать вопросы актрисе. Они узнают о ее работе над франшизой Marvel, роли Джин Грей в «Людях Икс» и новом сериале Netflix «Амстердамская империя». В этой картине Янссен играет главную роль. Также состоится автограф-сессия.

Фамке Янссен дебютировала в кино в 1992 году в фильме «Отцы и сыновья». До этого она работала в Доме моды Ива Сен-Лорана. На ее счету более 80 ролей в кино и сериалах, среди которых «Факультет» Роберта Родригеса и «Знаменитость» Вуди Аллена.

До этого организаторы объявили о приезде еще одного известного гостя — художника комиксов Marvel Эсада Рибича, который известен своими работами над сериями «Тор» и «Серебряный Сёрфер». Он также будет присутствовать на всех трех днях мероприятия.

