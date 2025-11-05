Пугачева может лишиться товарного знака «Кристина»

Уехавшая из России певица Алла Пугачева может утратить права на товарный знак «Кристина» в апреле 2026 года, если не продлит срок его регистрации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Товарный знак был впервые зарегистрирован в 1997 году и неоднократно продлевался певицей. Последнее продление было оформлено в 2016 году, когда исключительное право было зафиксировано до 25 апреля 2026 года.

Под брендом «Кристина» могут производиться одежда и головные уборы, игрушки и напитки, табачная продукция, а также оказываться образовательные и досуговые услуги.

После начала СВО Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Пугачева уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

