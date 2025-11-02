Пугачева сохранила Rolls‑Royce за 20 млн рублей в РФ

Уехавшая из России певица Алла Пугачева не рассталась со своим Rolls-Royce Phantom. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на регистрационные документы.

По документам, певица владеет автомобилем 2006 года почти 19 лет и является его единственным собственником. Никаких ограничений на машину не наложено, а до января 2023 года на Rolls-Royce Пугачевой было оформлено ОСАГО.

РИА Новости отмечают, что в последний раз автомобиль Пугачевой видели на улицах Москвы в мае 2023 года, когда артистка приезжала на прощание с Валентином Юдашкиным.

По данным сервиса «Авто.ру», автомобиль Пугачевой Rolls-Royce Phantom 2006 года сейчас не продается в России. Цена на аналогичную машину 2007 года варьируется от 22 до 40 миллионов рублей. В продаже их всего четыре в РФ.

После начала СВО Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

В августе 2025 года вышло интервью с Примадонной, где она ответила на вопрос о предательстве родины. Певица заявила, что не считает себя таковой. Она также не согласна с распространяемым недоброжелателями утверждением, что«бежала» из страны.

