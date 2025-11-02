На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пугачева сохранила Rolls‑Royce за 20 млн рублей в РФ

РИА Новости: певица Пугачева сохранила право собственности на Rolls‑Royce в РФ
true
true
true
close
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Уехавшая из России певица Алла Пугачева не рассталась со своим Rolls-Royce Phantom. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на регистрационные документы.

По документам, певица владеет автомобилем 2006 года почти 19 лет и является его единственным собственником. Никаких ограничений на машину не наложено, а до января 2023 года на Rolls-Royce Пугачевой было оформлено ОСАГО.

РИА Новости отмечают, что в последний раз автомобиль Пугачевой видели на улицах Москвы в мае 2023 года, когда артистка приезжала на прощание с Валентином Юдашкиным.

По данным сервиса «Авто.ру», автомобиль Пугачевой Rolls-Royce Phantom 2006 года сейчас не продается в России. Цена на аналогичную машину 2007 года варьируется от 22 до 40 миллионов рублей. В продаже их всего четыре в РФ.

После начала СВО Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра.

В августе 2025 года вышло интервью с Примадонной, где она ответила на вопрос о предательстве родины. Певица заявила, что не считает себя таковой. Она также не согласна с распространяемым недоброжелателями утверждением, что«бежала» из страны.

Ранее сообщалось, что Елка убрала упоминание об Украине из хита «Прованс» на концерте в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами