На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У Энтони Хопкинса заподозрили психическое расстройство, но он против

Жена Хопкинса Стелла заявила, что у актера может быть аутизм
true
true
true
close
Global Look Press

Жена Энтони Хопкинса Стелла Арройяве заподозрила, что у актера есть психическое расстройство — синдром Аспергера (попадает под определение расстройств аутистического спектра). Об этом сам 87-летний артист рассказал в беседе с The Sunday Times.

«Я одержим цифрами. Я одержим деталями. Я люблю, чтобы все было по порядку. И запоминать. Стелла посмотрела на это и заявила: «У тебя, должно быть, синдром Аспергера», — сказал он.

Хопкинс против подобного мнения о себе и заявил, что считает попытки самодиагностики ментальных заболеваний чушью.

«СДВГ, ОКР, синдром Аспергера и бла-бла-бла. О Боже, это просто значит — жить. Просто быть человеком, полным запутанных сетей, тайн и прочего. С бородавками, грязью, безумием. Кого волнуют все эти ярлыки? Но они сейчас в моде», — отрезал Хопкинс.

В августе Энтони Хопкинс примерил белье для лица от Ким Кардашьян.

Ранее Хопкинс анонсировал выход своих первых мемуаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами