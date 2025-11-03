У Энтони Хопкинса заподозрили психическое расстройство, но он против

Жена Хопкинса Стелла заявила, что у актера может быть аутизм

Жена Энтони Хопкинса Стелла Арройяве заподозрила, что у актера есть психическое расстройство — синдром Аспергера (попадает под определение расстройств аутистического спектра). Об этом сам 87-летний артист рассказал в беседе с The Sunday Times.

«Я одержим цифрами. Я одержим деталями. Я люблю, чтобы все было по порядку. И запоминать. Стелла посмотрела на это и заявила: «У тебя, должно быть, синдром Аспергера», — сказал он.

Хопкинс против подобного мнения о себе и заявил, что считает попытки самодиагностики ментальных заболеваний чушью.

«СДВГ, ОКР, синдром Аспергера и бла-бла-бла. О Боже, это просто значит — жить. Просто быть человеком, полным запутанных сетей, тайн и прочего. С бородавками, грязью, безумием. Кого волнуют все эти ярлыки? Но они сейчас в моде», — отрезал Хопкинс.

В августе Энтони Хопкинс примерил белье для лица от Ким Кардашьян.

Ранее Хопкинс анонсировал выход своих первых мемуаров.