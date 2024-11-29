Врачи запретили Юрию Николаеву курить

Врачи запретили телеведущему Юрию Николаеву курить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Николаева развились осложнения в работе дыхательной системы из-за курения. Артист регулярно выкуривал до 50 сигарет в день. Из-за такого образа жизни у телеведущего также появилась пневмония. На данный момент Николаев старается меньше курить.

Николаева госпитализировали 10 ноября. Через два дня телеведущий рассказывал, что находится в больнице в состоянии средней тяжести. Народный артист России заявил, что у него диагностировали воспаление легких.

Как отмечает Mash, у Николаева есть рак легких в анамнезе. В 2014-м артисту удалили опухоль из легкого.

13 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что у Николаева якобы обнаружили коронавирусную инфекцию после госпитализации с воспалением легких. Народный артист назвал ложью слухи о том, что заболел COVID-19.

Николаев наиболее известен по музыкальным телепрограммам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «Честное слово с Юрием Николаевым».

Снимался в фильмах «Большие перегоны», «Девушка из камеры №25», «Прежде, чем расстаться» и других. В 2024 году вышла его автобиографическая книга «Здесь все по-честному».

Ранее у звезды «Служебного романа» появились проблемы с сердцем на съемках.