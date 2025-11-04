«Перезвонил и был посланным»: раскрыты имена звезд со сложным характером

Критик Полупанов вспомнил, что его послал Киркоров из-за вопроса о «Евровидении»

Музыкальный критик и журналист Владимир Полупанов в разговоре с «Абзацем» охарактеризовал Ларису Долину и Филиппа Киркорова как артистов с непростым характером.

Полупанов вспомнил, как в 90-е годы резко высказался о творчестве Долиной, — и с тех пор она не поддерживает с ним общение.

«Пытался наладить с ней отношения, но она до сих пор со мной не здоровается. Она в принципе не жалует журналистов», — поделился музкритик.

Также Полупанов рассказал о десятилетнем конфликте с Киркоровым, который начался после его звонка певцу из-за конкурса «Евровидение».

«Киркоров рассказал мне в интервью, что поедет с Димой Биланом на «Евровидение», но, когда вышли списки участников, их там не оказалось. Я перезвонил Филиппу и был посланным», — рассказал журналист, отметив, что примирение со звездой наступило лишь в 2018 году.

Среди других звезд Полупанов упомянул Валерия Леонтьева, у которого, по его мнению, «мало песен, которыми можно гордиться», и народную артистку России Ирину Аллегрову.

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Ларису Долину, Николая Расторгуева и Леонида Агутина за хамское отношение к СМИ. По его словам, артисты иногда ведут себя «как законченные твари» с теми, кто обеспечивает им популярность и высокие гонорары.

