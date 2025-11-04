На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Перезвонил и был посланным»: раскрыты имена звезд со сложным характером

Критик Полупанов вспомнил, что его послал Киркоров из-за вопроса о «Евровидении»
true
true
true
close
РИА Новости

Музыкальный критик и журналист Владимир Полупанов в разговоре с «Абзацем» охарактеризовал Ларису Долину и Филиппа Киркорова как артистов с непростым характером.

Полупанов вспомнил, как в 90-е годы резко высказался о творчестве Долиной, — и с тех пор она не поддерживает с ним общение.

«Пытался наладить с ней отношения, но она до сих пор со мной не здоровается. Она в принципе не жалует журналистов», — поделился музкритик.

Также Полупанов рассказал о десятилетнем конфликте с Киркоровым, который начался после его звонка певцу из-за конкурса «Евровидение».

«Киркоров рассказал мне в интервью, что поедет с Димой Биланом на «Евровидение», но, когда вышли списки участников, их там не оказалось. Я перезвонил Филиппу и был посланным», — рассказал журналист, отметив, что примирение со звездой наступило лишь в 2018 году.

Среди других звезд Полупанов упомянул Валерия Леонтьева, у которого, по его мнению, «мало песен, которыми можно гордиться», и народную артистку России Ирину Аллегрову.

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Ларису Долину, Николая Расторгуева и Леонида Агутина за хамское отношение к СМИ. По его словам, артисты иногда ведут себя «как законченные твари» с теми, кто обеспечивает им популярность и высокие гонорары.

Ранее сообщалось, что в Пензе перепели хит «Матушка-земля» на шести языках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами