В Пензе перепели хит «Матушка-земля» на шести языках

В Пензе презентовали клип на песню «Матушка-земля», спетую на шести языках

В Пензе ко Дню народного единства перепели хит своей землячки Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» на шести языках. Клип опубликовал губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Клип начинается с панорамных видов на природу Пензенской области: зрителям показали леса, равнины и реку. Затем в кадре появляются представители национально-культурных автономий региона и по очереди исполняют популярную композицию на языках разных национальностей: русском, мордовском, чувашском, татарском, армянском и узбекском.

Губернатор сообщил, что инициатором создания клипа стала Татарская национально-культурная автономия Пензенской области. Проект воплотился в жизнь благодаря энтузиазму и профессионализму художественного руководителя Менири Тинчуриной.

«Пусть эта песня станет символом крепкой дружбы, мира и согласия», — написал Мельниченко.

Сегодня в Пензенской области проживают представители более 100 национальностей. Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова родилась в Хабаровске, однако в детстве вместе с родителями переехала в Пензу, которую считает родным городом. Певица получила широкую известность в начале 2024 года, когда в соцсетях завирусился ее сингл «Матушка-земля». Он сразу попал в топ-10 музыкальных чартов.

