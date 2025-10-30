На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Знайте свое место»: на Долину и Расторгуева обрушилась критика из-за хамства

Долину, Расторгуева и Агутина раскритиковали за хамское отношение к СМИ
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российские звезды в последнее время позволяют себе недопустимое хамство по отношению к представителям СМИ – это подсвечивает их «гнусное нутро» и «горделивость», заявил музыкальный критик Сергей Соседов. В беседе с Общественной Службой Новостей он выделил певцов Ларису Долину, Николая Расторгуева и Леонида Агутина, подчеркнув, что они иногда ведут себя «как законченные твари» с теми, кто обеспечивает им популярность и высокие гонорары.

«От представителей СМИ зависит то, как завтра о тебе будут говорить. И совсем не пойму, почему некоторые звезды откровенно хамят, ведут себя как законченные твари», — заявил Соседов.

Говоря о конкретных именах, он отметил, что Лариса Долина слишком часто всех поучает свысока – по мнению критика, это сигнал о том, что ей следует посетить психолога или записаться на курсы этикета. Что касается Расторгуева и Агутина, то они, как представители старой гвардии, должны понимать, какую роль в их успехе играют журналисты, и не позволять себе вытирать об них ноги, подчеркнул Соседов.

«Вы благодаря им эти миллионы свои гребете и благодаря зрителю, поэтому знайте свое место, господа», — заключил критик.

До этого певица Лариса Долина попала под критику в соцсетях за якобы деспотичные и устаревшие методы работы со студентами МГИК, где она преподает вокал. Тогда Соседов заступился за нее, заявив, что преподавать в принципе достаточно сложно, а на певицу могли «взъесться» из-за зависти к ее успешной карьере. При этом он напомнил, что Долина обладает хорошей вокальной базой – от шансона до джаза, но отметил, что если она действительно деспотична к учащимся, то ей нужно освоить навыки хорошего учителя.

Ранее критик назвал «самую бесталанную» певицу российской эстрады.

