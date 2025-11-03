На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Успенская рассказала, как ей испортил настроение Плющенко

Певица Успенская призналась, что переживала из-за поражения Плющенко на ОИ
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Любовь Успенская рассказала, как на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити (США) ей «испортил настроение» фигурист Евгений Плющенко. Артистку цитирует NEWS.ru.

По словам Успенской, она болела за Плющенко и переживала из-за его поражения.

«В тот день Женя не победил, у меня было испорченное настроение. Я очень за него болела. Он очень добрый, хороший, отзывчивый человек», — делится она.

Певица подчеркнула, что всегда радуется встрече с Плющенко, желает ему успехов и считает лучшим спортсменом.

Евгению Плющенко 3 ноября исполнилось 43 года. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Плющенко уступил золото Алексею Ягудину.

Накануне двенадцатилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, одержал победу на соревнованиях по фигурному катанию в Наро-Фоминске.

Ранее Любовь Успенская закрыла свой бизнес в России.

