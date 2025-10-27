Сын Плющенко выиграл турнир будучи единственным участником

Сын Плющенко Александр выиграл турнир, где был единственным участником

Двенадцатилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, одержал победу на соревнованиях по фигурному катанию в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Александр Плющенко набрал 192,91 балла по сумме короткой и произвольной программ. Это были первые старты юного фигуриста в новом сезоне.

В академии подтвердили, что Александр был единственным участником в категории 1-го спортивного разряда. Несмотря на отсутствие конкуренции, спортсмен показал личный рекорд.

«Поздравляем Александра с отличными прокатами, личным рекордом по сумме двух программ, успешным дебютом в сезоне», — отметили в пресс-службе академии.

Турнир под эгидой Федерации фигурного катания Московской области проходил 25-26 октября.

