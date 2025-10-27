На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Плющенко выиграл турнир будучи единственным участником

Максим Блинов/РИА Новости

Двенадцатилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, одержал победу на соревнованиях по фигурному катанию в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Александр Плющенко набрал 192,91 балла по сумме короткой и произвольной программ. Это были первые старты юного фигуриста в новом сезоне.

В академии подтвердили, что Александр был единственным участником в категории 1-го спортивного разряда. Несмотря на отсутствие конкуренции, спортсмен показал личный рекорд.

«Поздравляем Александра с отличными прокатами, личным рекордом по сумме двух программ, успешным дебютом в сезоне», — отметили в пресс-службе академии.

Турнир под эгидой Федерации фигурного катания Московской области проходил 25-26 октября.

Ранее чемпион мира объяснил, почему россиян не вернут на Олимпиаду.

