20‑летний Дмитриенко о взрослых поклонницах: «В директе все в сексуализированном ключе»

Певец Ваня Дмитриенко признался на «Шоу Воли», что испытывает смешанные чувства из-за того, что стал пользоваться популярностью среди взрослых женщин.

«Это это одновременно и смущает, и льстит — конечно, такое внимание я до этого никогда не получал», — заявил 20-летний исполнитель.

По словам Дмитриенко, если раньше взрослые девушки относились к нему как к ребенку, то сейчас призма того, как на него смотрят, изменилась. Особенно музыканта беспокоит содержание сообщений, которые ему присылают в соцсетях.

«Просто в директе иногда происходит очень, ну очень разное. Все в таком сексуализированном ключе», — отметил он.

В конце октября Дмитриенко и Аня Пересильд впервые подтвердили отношения в интервью «МУЗ-ТВ». Позднее звезда «Слова пацана» трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения, показав их совместные романтические фото. Она сопроводила публикацию фразой: «С днем рождения, моя душа».

На днях стало известно, что молодые люди уже представили друг друга своим матерям на вечеринке, организованной в честь 20-летия Дмитриенко. Артист поделился в социальных сетях фотографиями с этого торжественного мероприятия. На одном из снимков Ваня запечатлен с Анной, а на другом — его мама Светлана и Юлия Пересильд.

