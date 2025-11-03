«Арендный»: любовник Ирины Дубцовой стал объектом слухов об эскорт-услугах

Певица Ирина Дубцова отшутилась на фоне обвинений в эскорте ее возлюбленного

Певица Ирина Дубцова отреагировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на обвинения недоброжелателей, которые заподозрили ее возлюбленного Ивана Петренко в предоставлении эскорт-услуг.

Дубцова опубликовала видеоролик, где хейтеры писали в комментариях якобы певица оплачивает Петренко сопровождение на светские мероприятия. В конце ролика артистка показала запись, где ее новый избранник предстал вместе с ней в домашней обстановке.

«Нам прислали комментарии из каких-то пабликов. Некоторые считают, что Иван ходит на мероприятия за деньги. Арендный! И дети у него тоже арендованные. Все, занавес», — сказала Дубцова в ролике.

Роман Дубцовой и Петренко начался этим летом. У мужчины двое детей от предыдущего брака, и он занимает должность генерального директора косметического бренда.

Пара вместе отдыхала в Турции, где Петренко познакомил избранницу со своими детьми от первого брака. В ноябре 2025 года Дубцова появилась на публике с обручальным кольцом Graff стоимостью около 30 млн рублей, что породило слухи о скорой свадьбе.

Дубцова была замужем один раз за солистом группы Plazma Романом Черницыным. В 2006 году у пары родился сын Артем, а в 2008-м брак распался.

