«Тут любой взвоет»: друг процитировал жалобы Влада Топалова на жену

Близкий друг Влада Топалова поделился, что певец жаловался на недостаток внимания от жены. Об этом сообщил Telegram-канал «Свита короля».

Источник рассказал, что Топалов говорил о том, что дети у него появляются чаще, чем происходят «страстные ночи» с Региной Тодоренко. По его словам, телеведущая посвящает себя работе и детям, оставляя мужу возможность лишь наблюдать за тем, как она спит.

«Тут любой взвоет. Он же живой человек! Все бабы рожают, но ведь стараются, чтобы мужик не чувствовал себя сиротой при живой жене», — заявил источник.

Накануне тот же Telegram-канал сообщал, что Тодоренко вышла на работу спустя месяц после родов из желания обеспечить детей высоким уровнем жизни, а не профессиональной необходимости. В окружении пары намекнули на финансовую нестабильность супруга телеведущей.

Накануне Тодоренко призналась, что похудела на килограмм спустя месяц после родов. Третьи роды у знаменитости состоялись 25 сентября 2025 года. Уже в октябре она приступила к съемкам, объяснив это необходимостью «не выпадать из профессии».

