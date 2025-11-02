Бикович о женской свободе: «Нельзя быть феминисткой сегодня, а завтра — принцессой»

Актер Милош Бикович заявил о противоречиях в отношении женской свободы и роли женщины в современном обществе. Своими мыслями артист поделился в YouTube-интервью с Мадонной Мур.

По мнению Биковича, женщина сегодня стоит перед выбором: или быть феминисткой, готовой отстаивать свою независимость, или «принцессой», ищущей опору в сильном мужчине.

«Женщине говорят: «Ты должна быть свободной!» И она работает с утра до ночи, заявляя: «Ты не будешь мне приказывать». Но ее натура шепчет: «Как же мне нравится, когда он знает, что хочет». Она оказывается в плену противоречий, думая, что свободна. Но это не свобода», — отметил артист.

Бикович считает, что диалог и договоренности необходимы в отношениях, однако подчеркивает: важно, чтобы внутренние желания женщины совпадали с ее жизненным выбором, а не тем, что «написали в журнале».

«Надо распутать эти узлы, которые мы, как общество, сами создали. Как ты хочешь, так и будем договариваться. Нельзя быть феминисткой сегодня, а завтра — принцессой, которая нуждается в защите», — сказал он.

10 января стало известно, что Бикович стал отцом. У него родился сын. Актер женат на сербской модели Иване Малич, с которой состоит в отношениях с 2022 года.

