Дети Лерчек вышли на связь после травмы 3‑летнего Льва

Дочь Валерии Чекалиной Алиса и 3-летний сын Лев вышли на связь через аккаунт матери в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), чтобы рассказать о состоянии его здоровья после тяжелой травмы.

«Всем привет! Спасибо, что переживаете за нашу семью, смотрите наши старые видео. Леве уже лучше», — поделилась Алиса.

Рядом с девочкой на видео сидел Лев. На вопрос Алисы: «Лева, тебе лучше?» — он уверенно ответил: «Да!».

Недавно Лев получил серьезную травму грудной клетки: на него упал стол во время игры с братом. У мальчика диагностировали ушиб сердца, пневмоторакс (скопление воздуха в плевре, что приводит к спаду лёгкого), сотрясение мозга и отёк лёгких.

Лерчек, находящаяся под домашним арестом, получила разрешение покинуть дом, чтобы быть рядом с сыном в больнице. Отец Льва, Артем Чекалин, также смог навестить ребенка.

В сентябре блогерам Чекалиной и ее бывшему мужу Артему предъявили обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей. Соучастник знаменитостей заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.

