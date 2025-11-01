Россияне заинтересовались славянскими богами и былинными богатырями

Русские сказки и славянские мифы вошли в топ продаж фольклорных книг в России

Россияне заинтересовались родной культурой, в частности — фольклором. Об этом сообщает федеральная книжная сеть «Читай-город» со ссылкой на продажи книг.

Если раньше в топе продаж были мифы Древней Греции и Скандинавии, то теперь россияне читают о славянских богах, былинных богатырях и выбирают народные сказки.

По данным сети, значительно увеличились продажи книг в категории «Фольклор и мифология» за октябрь 2024-2025 года. Спрос на прикладные издания о русском фольклоре вырос на 20%, на художественные произведения — на 30%, а на детскую литературу — на 16%. При этом сборник «Страшные русские сказки» стал бестселлером 2025 года.

В категории «Фольклор» в топ-5 продаж вошли Александр Афанасьев («Страшные русские сказки»), Александра Баркова («Славянские мифы»), Александр Иликаев («Большая книга славянских мифов»), книга «Мифы Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока» и издание Владимира Даля «Пословицы и поговорки русского народа».

Похожий интерес к русскому культурному наследию проявляется и в жанре Young Adult: подростки все чаще выбирают книги, в которых есть элементы фольклора. В этом жанре лидируют книги Лии Арден — в топе-5 в этом сегменте четыре ее произведение, а книга «Морана и Тень Плетущая» возглавляет список.

Анализ помесячных продаж показал, что в периоды, традиционно связанные с подарками (февраль, март, декабрь), спрос на фольклорные издания растет на 10-15%.

Ранее аналитики выяснили, почему россияне бросились перечитывать Сапковского.