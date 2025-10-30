Ушел из жизни народный артист СССР Якуб Ахмедов

Ушел из жизни народный артист СССР и заслуженный артист Узбекистана Якуб Ахмедов. Об этом сообщил Узбекский национальный академический драматический театр в Telegram-канале.

«Коллектив Узбекского национального академического драматического театра выражает соболезнования родным и близким», — говорится в публикации.

Ахмедову было 87 лет.

За свою карьеру он сыграл свыше 40 ролей в кино («Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», «Зумрад», «Минувшие дни» и другие), а также озвучил более 400 кинофильмов на узбекском языке.

За свои достижения Ахмедов был удостоен званий народного артиста Советского Союза, лауреата Государственной премии СССР 1977 года, народного артиста Узбекской Советской Социалистической Республики. Среди наград актера есть орден «За самоотверженную службу» (2018 год) и медаль «Трудовая доблесть» (2005 год).

30 октября сообщалось о смерти заслуженного артиста Российской Федерации актера Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолия Меньщикова.

Ранее умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев.