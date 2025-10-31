Агент Гены из «Универа» назвал неправдой слухи об ампутации стопы актера

Агент актера Андрея Свиридова Макс Горский в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг, что артисту грозит ампутация стопы.

«Это неправда, Андрей себя чувствует прекрасно. Это новость пятилетней давности точно, потому что действительно, по мнению врачей, такая угроза была. Но диагноз не подтвердился, и конечно же, от ампутации Андрей отказался и прекрасно живет со стопой», — заявил агент Свиридова.

31 октября Telegram-канал Mash сообщил, что исполнитель роли телохранителя Гены из «Универа» Андрей Свиридов может лишиться стопы. Это связано с тяжелой формой диабета. Как сообщил Telegram-канал, у Свиридова «диабетическая стопа» — на коже открытые язвы, которые почти не заживают и часто такое заканчивается ампутацией. По данным издания, артист проходит обследование, чтобы спасти ногу.

Несколько лет назад 50-летний Свиридов сломал палец на ноге. Из-за диабета рана плохо заживала и развилась инфекция. Тогда врачи провели ему ампутацию большого пальца, однако сейчас, утверждает издание, у артиста развилось хроническое воспаление костной ткани — остеомиелит.

