Гордон заявила, что Дибров не сможет лишить экс-супругу фамилии

Адвокат Екатерина Гордон заявила, что Диброву не стоит переживать из-за родового имени на фоне развода
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Адвокат Екатерина Гордон в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что Дибров не сможет лишить бывшую жену Полину своей фамилии после развода.

«Я очень понимаю желание Диброва не ассоциировать [фамилию], как он говорит, с адюльтером. Это его право. Он действительно долго строил свою карьеру и сделал много интересных проектов. Что касается отнять у кого-то фамилию или отнять право говорить о нём в контексте событий его личной жизни, то это, конечно, невозможно. Фамилию отнять нельзя ни у кого: ни у бывшей жены Диброва, ни у бывшей жены даже президента. Это частное решение каждого человека», — заявила Гордон.

По мнению адвоката, фамилия никак не влияет на судьбу и карьеру человека. К тому же, однофамильцев у каждого очень много. В пример Гордон привела свою фамилию, которую она оставила от бывшего мужа, известного телеведущего Александра Гордона.

«Фамилия Гордон жутко распространенная. В Ирландии, например, их насчитывается, по-моему, более 15 000 людей. Представляете? Обо всех ли мы знаем? Поэтому я думаю, что Дибров Диброву рознь и переживать по этому поводу нет никакого смысла», — добавила Гордон.

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью YouTube-каналу «Прудько среди своих» поделился, что переживает за свое родовое имя. Из-за его высказывания некоторые СМИ предположили, что Дибров планирует «отнять» фамилию у своей экс-супруги Полины.

«Дибров — это синоним постоянного поиска в области публицистики, журналистики, мультимедийных сфер. Оно не должно быть символом провинциального адюльтера. Незачем, не нужно», — заявил Дибров.

Ранее Дибров попросил Аниту Цой найти ему жену из Кореи.

