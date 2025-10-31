На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Телохранитель Гена из «Универа» может лишиться стопы

Mash: актеру Свиридову может грозить ампутация стопы из-за диабета
true
true
true
close
Личный архив Андрея Свиридова

Сыгравший телохранителя Гену в сериале «Универ» актер и спортсмен Андрей Свиридов может лишиться стопы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Несколько лет назад 50-летний Свиридов сломал палец на ноге. Из-за диабета рана плохо заживалась и развилась инфекция. Тогда врачи провели ему ампутацию большого пальца, однако сейчас, утверждает издание, у артиста развилось хроническое воспаление костной ткани — остеомиелит.

На коже Свиридова, добавляет Mash, не заживают открытые язвы, после которых пациентам часто ампутируют ноги. Сейчас Свиридов проходит обследование и пытается спасти ногу, добавляет канал.

Ныне известный актер стал чемпионом Европы по баскетболу среди молодежных команд в составе сборной Белоруссии в 1994 году. Также он является двукратным чемпионом СССР среди молодежи. На клубном уровне 212-сантиметровый баскетболист играл в США за команду The George Washington University.

В 25 лет Свиридов ушел из спорта из-за травмы и поступил в актерскую школу в Лос-Анджелесе, где получил свои первые роли. Актер рассказывал в интервью «Газете.Ru», как попал в сериал «Универ».

В 2024 году Андрея Свиридова госпитализировали из-за забытой в животе нитки после другой операции.

Ранее Владимир Пресняков рассказал о состоянии пережившей операцию матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами