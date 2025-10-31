Телохранитель Гена из «Универа» может лишиться стопы

Сыгравший телохранителя Гену в сериале «Универ» актер и спортсмен Андрей Свиридов может лишиться стопы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Несколько лет назад 50-летний Свиридов сломал палец на ноге. Из-за диабета рана плохо заживалась и развилась инфекция. Тогда врачи провели ему ампутацию большого пальца, однако сейчас, утверждает издание, у артиста развилось хроническое воспаление костной ткани — остеомиелит.

На коже Свиридова, добавляет Mash, не заживают открытые язвы, после которых пациентам часто ампутируют ноги. Сейчас Свиридов проходит обследование и пытается спасти ногу, добавляет канал.

Ныне известный актер стал чемпионом Европы по баскетболу среди молодежных команд в составе сборной Белоруссии в 1994 году. Также он является двукратным чемпионом СССР среди молодежи. На клубном уровне 212-сантиметровый баскетболист играл в США за команду The George Washington University.

В 25 лет Свиридов ушел из спорта из-за травмы и поступил в актерскую школу в Лос-Анджелесе, где получил свои первые роли. Актер рассказывал в интервью «Газете.Ru», как попал в сериал «Универ».

В 2024 году Андрея Свиридова госпитализировали из-за забытой в животе нитки после другой операции.

Ранее Владимир Пресняков рассказал о состоянии пережившей операцию матери.