Привольнов о неудобной славе в Израиле: «Вел программу на Первом канале»

Прохожий разочаровал шоумена Привольнова в Израиле, напомнив о проекте Первого
Евгения Новоженина/РИА Новости

Шоумен и экс‑ведущий программы «Звезды сошлись» (НТВ) Антон Привольнов, ныне проживающий в Израиле, поделился в эфире YouTube‑канала Sheinkin40 историей о неприятном столкновении с прохожими.

Привольнов вспомнил случай, как незнакомые люди окликнули его фразой «Контрольная закупка» — названием программы, которую он вел на Первом канале в течение многих лет. Телеведущий выразил глубокое разочарование тем, что его по‑прежнему прочно ассоциируют с этим проектом, несмотря на кардинальные изменения в жизни.

«Я вел программу на Первом канале каждый день в течение многих лет. Шесть лет назад она закончилась, моя жизнь изменилась, и я переехал в Израиль, но люди до сих пор считают, что я занимаюсь «Контрольной закупкой», — с досадой заявил он.

Антон Привольнов — российский и израильский телеведущий, который начинал свой путь на ТВ с программы «Секреты Фемиды» на ТВЦ, а затем — в 2002‑м — перешел на Первый канал, где проработал 17 лет.

С июля 2022 года проживает в Тель‑Авиве, где работает генеральным продюсером и ведущим интернет‑канала Sheinkin40.

Ранее сообщалось, что внук Пугачевой готовится к возвращению в Россию.

