Пресняков рассказал о состоянии пережившей операцию матери

Пресняков сообщил о здоровье 78-летней матери после операции
samotsvetyofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженная артистка России, солистка группы «Самоцветы» Елена Преснякова нормально перенесла операцию по замене хрусталика и на данный момент чувствует себя хорошо. Об этом «Пятому каналу» рассказал ее сын, певец Владимир Пресняков.

По словам музыканта, операция потребовалась, так как 78-летняя артистка одним глазом видела хорошо, а другим – нет. Сейчас у нее все хорошо с самочувствием, больше никаких проблем со здоровьем нет, поэтому жаловаться не на что, заверил он.

Пресняков также добавил, что, несмотря на перенесенную операцию, его мама не может долго находиться без движения и стремится выйти из дома.

«Не может больше трех дней высидеть дома, начинает скулить и плакать», — пояснил он.

В целом сейчас Елена Преснякова хорошо видит, различает всех своих близких, заключил певец.

Напомним, до этого музыкант публично обратился к своей матери с поздравлениями в день ее рождения. Он опубликовал фото, которое удивило пользователей соцсетей тем, что, несмотря на возраст, артистка прекрасно выглядит и не меняется с годами. Сама Преснякова признавалась журналистам, что у нее нет особых секретов, как сохранить красоту и молодость. Певица по-прежнему легко садится на шпагат, «скачет» по сцене и всегда активно проводит время, заряжая оптимизмом окружающих. По словам артистки, недавно в медцентре ей делали тест, который показал, что ее биологический возраст всего 52 года.

Ранее Владимир Пресняков назвал имена молодых артистов, с которыми мечтает сотрудничать.

