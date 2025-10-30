На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семен Альтов требует 17,6 млн от застройщика из-за бань

«Страсти»: сатирик Семен Альтов подал встречный иск к застройщику из-за бань
Виталий Белоусов/РИА Новости

Сатирик Семен Альтов подал встречный иск на 17,6 миллиона рублей против строительной компании «М. Г. Прайват Реконстракшн». Об этом сообщает сайт «Страсти».

В августе 2025 года стало известно, что компания «М. Г. Прайват Реконстракшн» подала в суд на Семена Альтова. Они требуют взыскать с него 12,8 миллиона рублей за реставрацию Лиговских бань в Санкт-Петербурге. Судебные разбирательства по этому иску идут до сих пор.

Однако «Страсти» выяснили, что Альтов подал встречный иск, требуя взыскать с компании 17,6 миллиона рублей. Сначала суд оставил его заявление без движения из-за неуплаты госпошлины в размере 450 тысяч рублей, однако 6 октября сатирик предоставил чек об оплате. Иск был принят.

Первое слушание по этому делу назначено на 27 ноября.

Семен Альтов — российский писатель‑сатирик и драматург, чьи произведения исполняли Геннадий Хазанов, Клара Новикова, Ефим Шифрин, Владимир Винокур и другие. Он является сценаристом множества телевизионных программ — в том числе «Аншлага», «Кривого зеркала» и «Комнаты смеха». Альтов также стоял у истоков передачи «Вокруг смеха».

