С Семена Альтова требуют 13 миллионов рублей за бани

В Петербурге сатирик Альтов задолжал подрядчику за реконструкцию Лиговских бань
Виталий Белоусов/РИА Новости

Подрядчик требует с сатирика Семена Альтова около 13 миллионов рублей из-за Лиговских бань в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В 2021 году Семен Альтов приобрел у бывшего вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова и его партнера Лиговский банно-прачечный комбинат эпохи авангарда, чтобы обустроить там арт-пространство с концертным залом. К бизнесу также были привлечены супруга писателя Лариса и сын Павел.

По данным издания, Альтовы приняли решение сделать проект в компании «М.Г. Прайват Реконстракшн». Глава компании заявил, что семья обратилась к нему год назад, свою работу подрядчик выполнил, но при закрытии контракта с семьей артиста якобы произошел конфликт, который не удалось решить. Теперь компания хочет взыскать с сатирика 12,8 миллиона рублей.

Накануне побитый на концерте Akon охранник Искандер Черкесов отказался от иска к рэперу. Черкесов объяснил, что не возражает против получения компенсации в 10 млн руб. за то, что певец с ним там поступил, но не требует ее.

Ранее на Басту подали в суд за моральный вред.

