«Песня для всех»: ульяна мамушкина о покорившем Бородину и Карнавал хите

Певица, автор разошедшегося по сети хита «соленое счастье» ульяна мамушкина представила клип на свою самую популярную песню. О своем покорившем знаменитостей треке она поговорила с «Газетой.Ru».

По словам артистки, она ждала успеха, но не думала, что его принесет именно эта песня.

«На самом деле это большая радость, но это не было таким удивительным удивлением. Нет, такого не было. Наверное, потому что, когда ты знаешь, что стоит в принципе за тобой, из чего состоит твоя история, из каких взлетов и падений, сколько ты всего делаешь, как ты это делаешь, работаешь из большой любви, тогда это не может стать откровением, удивлением. Нет, это должно было настать однажды. Просто было удивительно, что именно с этой песней, именно в этот момент, именно так», — говорит она.

Свою реакцию на популярность песни ульяна мамушкина назвала «воодушевленным счастьем».

«Реакция на то, что звезды снимали видео под этот трек. Первые разы для меня были шоком. Прям шоком. Потом я поняла, что это такие же люди. Обычные, замечательные, со своими историями. И иногда ты можешь увидеть какого-то непопулярного аккаунта, влюбленное видео под эту песню, и тебе будет так же радостно и так же тепло, как от какой-нибудь Вали Карнавал, которая сняла видео под эту песню. Это приятно, это такая услада для души, потому что песни, они для всех. И для меня вот то, что звезды снимают, оно про это, про то, что песня для всех. Музыка, она для всех. Любовь для всех», — заключила она.

Впервые песня «соленое счастье» была выпущена в августе 2022 года, а весной и летом 2025 года стала набирать вирусную популярность в соцсетях. Всего под фрагменты из песни сняли видео более 400 тысяч пользователей соцсетей, среди которых известные артисты и блогеры — Ксения Бородина, Юля Гаврилина, Аня Покров, Валя Карнавал, певица Ханна, Daryana, звезда UFC Конор Макгрегор и многие другие.

28 октября на МТС Лейбле (входит в холдинг МТС Медиа) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоялась премьера клипа «соленое счастье».

