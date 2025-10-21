18-летняя Андреева не приедет на турнир в Токио из-за отсутствия визы

Российская теннисистка Мирра Андреева не заявилась на турнир категории WTA 500 в Токио из-за отсутствия визы. Об этом в соцсетях рассказала австралийская теннисистка Эллен Перес.
«У нее нет визы, чтобы сыграть в Токио», — написала Перес.
20 октября Андреева опустилась с шестого на девятое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Россиянка Екатерина Александрова осталась на десятой строчке.
Лидирует в рейтинге представительница Белоруссии Арина Соболенко. Второе место занимает Ига Швентек из Польши, замыкает тройку сильнейших Коко Гауфф из США.
15 октября Андреева не сумела выйти в третий круг турнира серии WTA-500 в Нинбо, Китай.
В матче второго круга россиянка проиграла представительнице Китая Чжу Линь, которая занимает 219-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 3:6, 2:6.
Ранее была названа причина срывов 18-летней Андреевой.