18-летняя Андреева не приедет на турнир в Токио из-за отсутствия визы

Lisi Niesner/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева не заявилась на турнир категории WTA 500 в Токио из-за отсутствия визы. Об этом в соцсетях рассказала австралийская теннисистка Эллен Перес.

«У нее нет визы, чтобы сыграть в Токио», — написала Перес.

20 октября Андреева опустилась с шестого на девятое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Россиянка Екатерина Александрова осталась на десятой строчке.

Лидирует в рейтинге представительница Белоруссии Арина Соболенко. Второе место занимает Ига Швентек из Польши, замыкает тройку сильнейших Коко Гауфф из США.

15 октября Андреева не сумела выйти в третий круг турнира серии WTA-500 в Нинбо, Китай.

В матче второго круга россиянка проиграла представительнице Китая Чжу Линь, которая занимает 219-е место в мировом рейтинге. Встреча, которая продолжалась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 3:6, 2:6.

Ранее была названа причина срывов 18-летней Андреевой.

Летние виды спорта
