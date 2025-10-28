На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Akmal' лишился тура из‑за отказа принимать подарок в цветах флага Украины

SHOT: в Казахстане обвинили российского певца Akmal' в разжигании ненависти
true
true
true

Российского певца Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) обвинили в разжигании ненависти из-за инцидента на концерте в казахстанском Петропавловске. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Одна из фанаток, сказано в публикации, вручила певцу подарок, упакованный в пакет желто‑синего цвета — оттенков, ассоциирующихся с флагом Украины. Акмаль принял подарок, однако почти сразу вернул его, сопроводив действие шуткой: «Цвета мне не нравятся».

После выступления часть казахстанской аудитории обвинила артиста в разжигании ненависти, и на этом фоне организаторы приняли решение отменить оставшиеся пять концертов тура певца — в Усть-Каменогорске, Костанае и Павлодаре.

SHOT подчеркивает, что 21-летний Ходжаниязов открыто поддерживает Россию. Так, на одном из недавних концертов он записал видеопривет для мужа своей поклонницы, который сейчас находится в зоне СВО.

В 2024 году Akmal' попал в заголовки СМИ после того, как рассказал, как поставил на место взрослую поклонницу. Он назвал 55-летнюю женщину психически больной. Музыкант подчеркнул, что никогда в жизни не отвечал на комментарии, но, зайдя в паблик и увидев оскорбительные комментарии взрослой женщины, не удержался.

Ранее вокалистку Stoptime снова задержали в Петербурге из-за массового скопления людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами