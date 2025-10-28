Akmal' лишился тура из‑за отказа принимать подарок в цветах флага Украины

Российского певца Akmal' (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) обвинили в разжигании ненависти из-за инцидента на концерте в казахстанском Петропавловске. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Одна из фанаток, сказано в публикации, вручила певцу подарок, упакованный в пакет желто‑синего цвета — оттенков, ассоциирующихся с флагом Украины. Акмаль принял подарок, однако почти сразу вернул его, сопроводив действие шуткой: «Цвета мне не нравятся».

После выступления часть казахстанской аудитории обвинила артиста в разжигании ненависти, и на этом фоне организаторы приняли решение отменить оставшиеся пять концертов тура певца — в Усть-Каменогорске, Костанае и Павлодаре.

SHOT подчеркивает, что 21-летний Ходжаниязов открыто поддерживает Россию. Так, на одном из недавних концертов он записал видеопривет для мужа своей поклонницы, который сейчас находится в зоне СВО.

В 2024 году Akmal' попал в заголовки СМИ после того, как рассказал, как поставил на место взрослую поклонницу. Он назвал 55-летнюю женщину психически больной. Музыкант подчеркнул, что никогда в жизни не отвечал на комментарии, но, зайдя в паблик и увидев оскорбительные комментарии взрослой женщины, не удержался.

Ранее вокалистку Stoptime снова задержали в Петербурге из-за массового скопления людей.