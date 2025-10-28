Звезду Болливуда обвинили в подмешивании препаратов для аборта любовнице

Композитор Сачин Сангвин был арестован в Индии по обвинению в насилии

В Мумбаи был арестован индийский композитор Сачин Сангви по обвинению в сексуальном насилии и подмешивании абортивных препаратов 29-летней певице. Об этом сообщает The Indian Express.

События, как утверждается в публикации, разворачивались в течение 2024 года. Сангви связался с потерпевшей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), пообещав ей участие в работе над музыкальным альбомом, а после обмена контактами пригласил в свою музыкальную студию. Потом у пары завязались отношения.

«Мы регулярно встречались в 2024 году. Он говорил, что у него проблемы в браке и обещал развестись, чтобы потом жениться на мне», — рассказала потерпевшая следствию.

На данный момент Сангви обвинен в совершении действий сексуального характера и подмешивании абортивных препаратов без ведома женщины. Адвокат Сачина Сангви Адитья Митхе назвал обвинения «абсолютно безосновательными», посчитав, что они не подкреплены никакими доказательствами».

23 октября 2025 года композитор был задержан, а на следующий день — выпущен под залог.

Сачин Сангви — один из самых востребованных композиторов Болливуда, известный как участник дуэта Sachin‑Jigar.

Ранее стало известно, что муж напал с ножом и сверлом на модель Дабни и проткнул нос приемной дочери.