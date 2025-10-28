На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Папиных дочек» посмеялся над падчерицей после обвинений в насилии

Актер Михаил Казаков с юмором отреагировал на обвинения падчерицы в насилии
START/СТС

Звезда сериала «Папины дочки» Михаил Казаков отреагировал на недавние публичные обвинения со стороны своей падчерицы Виктории. Его слова передает Super. ru.

По словам Казакова, он вместе с сыном Миром отнесся к обвинениям с юмором. «Мы долго с Миром сегодня смеялись над этим моментом», — отметил он. При этом артист подчеркнул, что истинные мотивы поступка Виктории остаются для него неясными.

«Предполагаю, что истинные цели для нас с вами останутся все же туманны, как и цели, преследуемые ее мамой», — подытожил Казаков.

Накануне падчерица Казакова Виктория рассказала о случаях домашнего насилия в семье, где она жила с отчимом и матерью Еленой до их развода два года назад. По словам девушки, актер регулярно оскорблял и избивал членов семьи, в том числе ее мать и сводного брата Мирослава.

Виктория вспомнила инцидент, как Казаков гонялся за ее матерью по дому с шампуром, переворачивая мебель и бросая посуду. Однажды артист, сказала девушка, также избил маленького Мирослава проводом от фена за то, что у того не получалось делать бумажные самолетики.

