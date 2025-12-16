Подростка, напавшего с ножом на учительницу в петербургской школе, отправили в СИЗО

78.ru: в Петербурге отправили в СИЗО подростка, напавшего на учительницу в школе

В Петербурге 15-летнего девятиклассника, который напал с ножом на учительницу математики в школе № 191, перевели из больницы в следственный изолятор. Об этом сообщает 78.ru.

В ходе допроса подростка, помимо обстоятельств нападения, проверяли на предмет возможной вербовки террористическими группировками, однако он это предположение опроверг. По имеющимся данным, школьник уже выразил сожаление о содеянном. Девятиклассник будет находиться в СИЗО.

Девятиклассник пришел в школу с ножом 15 декабря и нанес не менее трех ранений 29-летней учительнице математики. Предварительно, причиной стала плохая оценка. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице, так как из-за отметки расстроилась его мать. Пострадавшая была госпитализирована в отделение реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

