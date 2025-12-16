На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водителя, наехавшего на людей во время парада «Ливерпуля», осудили на 21 год

Водитель, наехавший на людей во время парада «Ливерпуля», осужден на 21 год
true
true
true
close
Phil Noble/Reuters

Обвиняемый по делу о наезде на людей во время чемпионского парада «Ливерпуля» Пол Дойл приговорен к 21 году и шести месяцам тюремного заключения. Об этом пишет ESPN.

Дойл — 53-летний британец, бывший спецназовец Королевской морской пехоты. Во время слушаний дела в сентябре он заявил, что невиновен, однако уже в ноябре признал свою вину.

Суд запретил ему управлять автомобилем на срок 16 лет и 10 месяцев. Стоит отметить, что в решении суда указано, что «гнев полностью овладел Дойлом» во время совершения преступления.

26 мая 2025 года автомобиль въехал в толпу болельщиков «Ливерпуля» во время чемпионского парада в честь победы команды в Английской премьер-лиге (АПЛ). Инцидент произошел в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит в Ливерпуле. Информации о пострадавших и раненых пока нет, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи. В результате действий мужчины пострадали 134 человека, однако обвинения касались 29 пострадавших. Возраст этих потерпевших – от 6 месяцев до 77 лет.

Ранее суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану Мбаппе €61 млн.

