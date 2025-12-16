Водителя, наехавшего на людей во время парада «Ливерпуля», осудили на 21 год

Обвиняемый по делу о наезде на людей во время чемпионского парада «Ливерпуля» Пол Дойл приговорен к 21 году и шести месяцам тюремного заключения. Об этом пишет ESPN.
Дойл — 53-летний британец, бывший спецназовец Королевской морской пехоты. Во время слушаний дела в сентябре он заявил, что невиновен, однако уже в ноябре признал свою вину.
Суд запретил ему управлять автомобилем на срок 16 лет и 10 месяцев. Стоит отметить, что в решении суда указано, что «гнев полностью овладел Дойлом» во время совершения преступления.
26 мая 2025 года автомобиль въехал в толпу болельщиков «Ливерпуля» во время чемпионского парада в честь победы команды в Английской премьер-лиге (АПЛ). Инцидент произошел в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит в Ливерпуле. Информации о пострадавших и раненых пока нет, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи. В результате действий мужчины пострадали 134 человека, однако обвинения касались 29 пострадавших. Возраст этих потерпевших – от 6 месяцев до 77 лет.
Ранее суд обязал «ПСЖ» выплатить Килиану Мбаппе €61 млн.