На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина обвинила в ДТП петуха

Mothership: в Сингапуре женщина обвинила в ДТП петуха
true
true
true
close
Shutterstock

Жительница Сингапура подала жалобу властям после ДТП, которое, по ее словам, было спровоцировано неожиданным появлением петуха на въезде в парковку жилого комплекса, пишет Mothership.

Как рассказала женщина, когда она заезжала на парковку, петух внезапно перебежал дорогу перед автомобилем. Опасаясь, что могла сбить птицу, она инстинктивно посмотрела в зеркала, после чего врезалась левой стороной машины в угол стены.

В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения. По словам женщины, ремонт обошелся ей в $3200, включая замену переднего бампера. Позже администрация кондоминиума потребовала от нее дополнительно оплатить $273 за повреждение стены у въезда на парковку.

Свою позицию жительница изложила в письме, направленном администрации. Она заявила, что свободно разгуливающие петухи уже несколько месяцев находятся на территории комплекса и создают угрозу безопасности.

Представитель управляющей компании, узнав о причине аварии, предположил, что петух «мог появиться откуда угодно», что, как считает женщина, свидетельствует о том, что о присутствии птиц было известно заранее. Хотя администрация заявила, что в момент аварии петух не попал на камеры видеонаблюдения, там признали, что птица находилась в этом месте незадолго до происшествия. Впоследствии руководство комплекса заявило, что проблема с петухами «не относится к ответственности кондоминиума».

Автолюбительница также оспорила обвинения в повреждении стены, заявив, что предоставленные администрацией фотографии свидетельствуют о наличии дефектов еще до аварии. Она назвала ситуацию несправедливой и заявила, что вместо устранения первопричины — дикой фауны на территории — от нее требуют дополнительных выплат.

Ранее сообщалось, что за петуха Рикко, на которого сосед подал в суд за кукареканье, вступились тысячи человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами