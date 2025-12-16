Для безопасности Всебелорусского народного собрания задействуют группы по борьбе с БПЛА

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД: группы по борьбе с БПЛА обеспечат безопасность Всебелорусского собрания
Группы по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) будут задействованы в Минске, чтобы обеспечить безопасность в дни проведения VII Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом сообщил министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков, говорится на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что в преддверии заседания ВНС глава МВД республики провел инструктаж, в котором приняли участие заместитель министра — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко, командующий внутренними войсками МВД Николай Карпенков, а также представители задействованных в организации мероприятия госорганов.

«Задача сотрудников Госавтоинспекции — обеспечивать безопасность передвижения делегатов и контролировать дорожную обстановку», — приводит слова Кубракова пресс-служба МВД Белоруссии.

Начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб сообщил, что для обеспечения безопасности и недопущения правонарушений и чрезвычайных ситуаций приняты исчерпывающие меры.

Руководитель ведомства отметил, что ситуации могут меняться очень быстро и следует грамотно реагировать на любые, в том числе нестандартные, ситуации.

Ранее в Белоруссии сообщили о снижении инцидентов на границе с Украиной.

