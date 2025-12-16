В США заявили, что Маск начал финансировать избирательные компании республиканцев

Американский предприниматель Илон Маск начал финансировать избирательные кампании Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат. Об этом сообщил портал Axios.

«Маск недавно выделил крупные суммы на помощь республиканцам в победе на выборах в конгресс и дал понять, что готов оказать дополнительную поддержку на протяжении всего избирательного цикла 2026 года», — говорится в материале.

По данным журналистов, пожертвования Маска республиканцам будут обнародованы в январе.

3 декабря президент США Дональд Трамп рассказал, что сейчас очень хорошо ладит с Маском. Глава Белого дома отметил, что предприниматель помог ему во время выборов.

В июне между Трампом и Маском произошла публичная ссора. Предприниматель раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ президент США предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

Ранее Маск заявил, что не стал бы снова работать на Трампа.