Страны Восточного фланга ЕС потребовали от Брюсселя денег на «защиту от России»

Страны Восточного фланга ЕС призвали усилить оборону на границе с Россией
Global Look Press

Восемь стран Восточного фланга Евросоюза потребовали от Еврокомиссии выделить им приоритетное финансирование на укрепление обороны против России. Об этом сказано в декларации по итогам саммита в Хельсинки.

В совместном заявлении Швеция, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Болгария призвали создать «всеобъемлющую структуру защиты» восточной границы ЕС. Программа должна включать ПВО, защиту от дронов и усиление наземных сил. Страны хотят получить часть из €131 млрд, которые Еврокомиссия запланировала на оборону в бюджете 2028–2034 годов. В декларации Россия названа «наиболее значительной угрозой» региону.

«Программа должна включать в себя соответствующие возможности, такие как наземные боевые возможности, защита от беспилотников, противовоздушная и противоракетная оборона, защита границ и критической инфраструктуры», — говорится в документе.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо утверждает, что Россия якобы будет угрозой для Европы в «ближайшем будущем».

Ранее в Госдуме рассказали, кто разожжет Третью мировую.

