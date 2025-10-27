На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотни людей вышли на акцию протеста против солиста Rammstein

В Лейпциге прошла акция протеста против рок-музыканта Тилля Линдеманна
true
true
true
close
IMAGO/Kay Richter/Global Look Press

В Германии сотни людей вышли на акцию протеста против вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна. О митинге сообщило издание Bild.

400 демострантов вышли к зданию Лейпцигской оперы, где Линдеманна ждали на традиционный оперный бал. Они вышли на красную дорожку с криками «Позор!» и протестовали против сексуального насилия и злоупотребления властью, в которых ранее обвиняли певца. Сотня полицейских пресекла попытки ворваться на бал.

При этом на мероприятие 62-летний рок-музыкант опоздал — к его прибытию протестующие уже ушли.

Тилль Линдеманн был одним из примерно 40 приглашенных на бал звезд знаменитостей. Известно, что вице-премьер и министр социальных дел Саксонии Петра Кеппинг отменила свое участие в качестве почетного гостя, «чтобы внести свой вклад в деэскалацию».

В свою очередь, министр науки Себастьян Гемков назвал протесты против фронтмена Rammstein «совершенно нормальным» способом высказать свое мнение.

14 июня 2023 года в Германии возбудили уголовное дело против Линдеманна — прокуратура инициировала расследование по статье 177 УК ФРГ («насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»).

24 июля солиста Rammstein вновь обвинили в насилии — девушка из Австрии заявила, что отказала музыканту в сексе, и тогда он якобы бросил ее на кровать и ударил несколько раз по ягодицам.

Издание Bild 29 августа сообщило, что берлинская прокуратура прекратила расследование в отношении Линдеманна. Все обвинения музыкант опровергал.

Ранее концерт Blizkey закончился массовой дракой.

