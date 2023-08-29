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В Германии прекратили расследовать дело солиста Rammstein

В ФРГ прокуратура прекратила расследование в отношении Тилля Линдеманна

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Oliver Stratmann/Global Look Press

Берлинская прокуратура прекратила расследование в отношении обвиняемого в сексуальных домогательствах солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что Линдеманн опроверг обвинения, и расследование в отношении него завершено.

До этого сообщалось, что несколько сотен человек в Вене вышли на митинг против концерта рок-группы Rammstein. Среди организаторов протестной акции — объединение Grüne Frauen Wien, а также представитель партии «Зеленых» в парламенте Австрии Мэри Дисоски.

14 июня в Германии возбудили уголовное дело против солиста Rammstein Тилля Линдеманна по статье об изнасиловании. Местная прокуратура начала расследование по статье 177 УК ФРГ («насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»).

24 июля солиста Rammstein вновь обвинили в насилии.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.

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