Уругвайская актриса, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро стала Снегурочкой в российском новогоднем фильме режиссера Кирилла Кузина «Письмо Деду Морозу». Об этом «Газете.Ru» сообщили Киностудия Горького, входящая в Московский кинокластер, и кинопрокатная компания «Атмосфера кино».

Сама Орейро призналась, что давно хотела нарядиться Снегурочкой, и смогла сделать это в одной из сцен картины.

«С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в её наряде, и это стало возможным в фильме – я очень этому рада», — говорит артистка.

По сюжету картины жизнь серьезного юриста Петр Безуглов (Антон Филипенко) наполняется фантастикой, когда его сын находит старые детские письма отца к Деду Морозу и отправляет их через волшебный почтовый ящик. На Петра обрушиваются реки газировки, ожившие игрушечные солдатики и сама Орейро. Чтобы остановить хаос и спасти семью, Петру нужно найти тот самый почтовый ящик и отменить желания, пока не поздно.

«Мы создали безумную, смешную и трогательную историю, которая заставит взрослых вспомнить, каково это — верить в чудо, а детей — от души смеяться и сопереживать приключениям на экране. Наш слоган «Все сбудется!» — это не просто слова, это обещание зрителю настоящего новогоднего волшебства», — говорит генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.

Также в фильме снялись Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Антон Филипенко, Дима Билан и другие.

