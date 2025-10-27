«Великан у нас — добрый, надо соответствовать»: легенда бокса озвучил детский фильм

Чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев принял участие в озвучивании великана — персонажа детского фильма «Маша и медведи». В комментарии «Газете.Ru» он рассказал, в чем видел свою актерскую задачу.

«Великан у нас добрый, потому голос должен персонажу соответствовать. Задача для меня — абсолютно ясная. Я понимаю, что любой из персонажей этого фильма должен нести определенный заряд в зал, в первую очередь — для детей.

И эту задачу очень важно решить, Это актерская игра — она отличается от того, что я делаю, когда веду телевизионные программы. Там я — это я. А здесь пришлось поработать творчески. Самое главное: очень важно передать те эмоции, которые характеризуют все, что происходит на экране», — пояснил Валуев.

Помимо спортивной карьеры и политической деятельности, Валуев занимается творчеством. За его плечами ряд работ в кино, также он вел телепередачи, в том числе «Спокойной ночи, малыши». Фильм «Маша и медведи», в работе над которым принял участие прославленный боксер, выйдет на экраны 20 ноября.

