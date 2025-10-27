На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Саша Митрошина подала иск против своих юристов

Блогерша Митрошина потребовала десятки миллионов рублей со своих юристов
true
true
true
close
alexandramitroshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Саша Митрошина подала иск против своих бывших юристов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Митрошина потребовала взыскать 68,6 млн с адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. По словам блогерши, бывшие сотрудницы обманывали ее, рассказывая о возможных проблемах с налоговой и предлагая решить их за деньги.

Сетевая знаменитость уточнила, что специалистки требовали с нее 41 млн рублей за защиту от блокировки счетов, 12,4 млн рублей за оформление гражданства Вануату и 5 млн рублей за исключение из «черного списка».

Теперь Митрошина потребовала вернуть ей деньги обратно и компенсировать причиненный ее здоровью вред.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». Девушка недоплатила свыше 127 млн рублей налогов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В начале октября блогерша подала иск о банкротстве.

Ранее на продюсера Саши Митрошиной написали заявление в СК.

