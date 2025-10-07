СМИ: блогер Митрошина подала на банкротство

Блогер Александра Митрошина подала заявление о банкротстве. Заявление поступило в Арбитражный суд Москвы, пишет Telegram-канал 112.

«Блогер Александра Митрошина подала заявление о банкротстве. В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании ее несостоятельной», — сказано в сообщении.

В сентябре Чертановский суд Москвы продлил Митрошиной срок домашнего ареста до 24 октября.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». Девушка недоплатила свыше 127 млн рублей налогов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на продюсера Саши Митрошиной написали заявление в СК.