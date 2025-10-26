Путин назвал свой любимый фильм с Михалковым

Президент России Владимир Путин признался, что любит фильм «Я шагаю по Москве». Его слова передает ТАСС.

Путин заявил об этом, когда журналист ВГТРК Павел Зарубин признался в любви к фильму. Зарубин также отметил, что картина получила любовь зрителей не только лично у него, но и всей России. Тогда президент признался, что тоже не равнодушен к ленте.

21 октября Михалкову исполнилось 80 лет. Президент России Владимир Путин в поздравлении режиссеру назвал его примером преданного служения своему делу.

В фильме «Я шагаю по Москве» сыграл народный артист России Никита Михалков.

Путин также пришел на юбилейный вечер Михалкова. Мероприятие состоялось в театре «Мастерская «12». На нем присутствовали семья, друзья и коллеги артиста. Режиссер назвал особой радостью, что к нему приехал президент России.

До этого Путин в фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия» заявил, что сам режиссер — настоящий патриот России в глубоком смысле этого слова. Путин отметил, что в их взаимоотношениях с Михалковым «есть химия».

