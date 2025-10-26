На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лера Кудрявцева возмутилась сообщениям о своей кончине

Телеведущая Кудрявцева назвала идиотами тех, кто распространяет слухи о ее кончине
Телеграм-канал «Лера Кудрявцева»

Телеведущая Лера Кудрявцева в Telegram-канале отреагировала матом на слухи о своей кончине.

Кудрявцева показала пост из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором сказано, что телеведущей якобы не стало. Знаменитость возмутилась и назвала идиотами авторов публикации.

«Вот мне интересно, кто эти люди, которые такое публикуют? Даже для хайпа, даже для просмотров? Вы с рогатыми дружите что ли?» — заявила звезда.

Кудрявцева попросила поклонников не переходить на ссылки с подобных постов. Она уверила, что такие публикации делают мошенники и хакеры.

9 октября Гузеева прокомментировала выпуск «Звезды сошлись», посвященный ее участию в мошеннической схеме с продажей вилл на Бали.

Гузеева обратилась к ведущей проекта Лере Кудрявцевой, заявив, что переживает о ее ментальном здоровье. Артистка считает, что коллега поступила лицемерно, сделав про нее передачу. Она заявила, что накануне ведущая лично поддерживала ее, а затем сняла о ней передачу, не пригласив ее в выпуск.

В июне жертва мошенников по имени Виктория призналась, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы Ларисы Гузеевой. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

Ранее Гузеева пожаловалась на беспринципных людей на фоне скандала с Кудрявцевой.

