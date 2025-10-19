На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гузеева пожаловалась на беспринципных людей на фоне скандала с Кудрявцевой

Актриса Гузеева назвала беспринципных людей самыми страшными и опасными
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвала самых страшных и опасных людей.

Гузеева заявила, что самыми опасными являются беспринципные люди.

«Я уже на многое смотрю сквозь пальцы — сама не святая: бандиты, самозванцы, подхалимы, интриганы… Не перечесть. А вот люди без принципов — это дно. Страшнее нет. Вычислите такого — бегите», — поделилась телеведущая.

9 октября Гузеева прокомментировала выпуск «Звезды сошлись», посвященный ее участию в мошеннической схеме с продажей вилл на Бали.

Гузеева обратилась к ведущей проекта Лере Кудрявцевой, заявив, что переживает о ее ментальном здоровье. Артистка считает, что коллега поступила лицемерно, сделав про нее передачу. Она заявила, что накануне ведущая лично поддерживала ее, а затем сняла о ней передачу, не пригласив ее в выпуск.

В июне жертва мошенников по имени Виктория призналась, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы Ларисы Гузеевой. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

Ранее в команде Кудрявцевой прокомментировали ее ссору с Ларисой Гузеевой.

